Москва, 14 ноября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Следственный комитет России предъявил заочные обвинения бывшему главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову и экс-секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Данилюку в преступлениях против мирных жителей Донбасса в 2019 году. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Volodymyr Tarasov/lobal Look Press Иван Баканов

«В результате их преступных действий <…> совершались многочисленные обстрелы населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик, последствием которых стали ранения и гибель 57 человек, в том числе пяти детей, а также разрушения более 147 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — говорится в сообщении.

Совершённые обвиняемыми преступления относятся к категории деяний против мира и безопасности человечества, то есть в соответствии с российским Уголовным кодексом не имеют сроков давности.

Также следователи завершили расследование уголовного дела в отношении украинского националиста и бывшего командира военизированного формирования «Днепр» Владимира Шилова. Установлено, что он публично призывал убивать граждан России, а также сообщил ложную информацию о якобы противоправных действиях Вооруженных сил Российской Федерации в Буче и Гостомеле. Суд заочно приговорил его к девяти годам лишения свободы и штрафу в 550 тыс. рублей.

Как ранее передавало ИА Регнум, СК предъявил заочные обвинения экс-главе военной разведки Украины Юрию Павлову за преступления в Донбассе в 2014–2015 годах. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в конце июня заявил, что в международный розыск объявлены 28 военачальников ВСУ различного уровня и 32 украинских военных получили пожизненное лишение свободы.

МВД России в начале июля объявило в розыск заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко. СК РФ в начале марта заочно предъявил ему обвинения в совершении военных преступлений.