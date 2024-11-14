Джанкой, Крым, 14 ноября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Железнодорожные пути освободили от завалов, образовавшихся после падения моста в Джанкойском районе Крыма. Об этом 14 ноября сообщил начальник службы автомобильных дорог региона Николай Мокрицкий.

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«На данное время уже пути освобождены. Железная дорога может функционировать», — процитировал его ТАСС.

В течение дня рабочие продолжат разбирать завалы уже на откосах моста. Ранее правительство Крыма в Telegram-канале информировало, что полностью восстановить движение пригородных поездов планируется к 11:00 мск.

Мокрицкий уточнил, что мост восстановят за счёт резервного фонда. На это может потребоваться 3–4 месяца и сумма в 180–200 млн рублей. Стоимость работ определят после детального обследования.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября в Джанкойском районе Крыма произошло обрушение моста на автодороге Джанкой — Маслово. В момент происшествия на мосту находились легковой и грузовой автомобили. Пострадали два водителя, которым помогли прибывшие спасатели. Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, второй мужчина от госпитализации отказался.

В результате происшествия грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью были приостановлены.

Причиной инцидента следователи назвали перегруз заехавшей на мост фуры. В рамках проверки состоянию путепровода на предмет его аварийности будет дана соответствующая оценка.