Кировск, Мурманская область, 14 ноября, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Работники и ветераны «ФосАгро» получат премию к юбилею горно-обогатительного комбината «Апатит». Решение об этом приняло руководство группы «ФосАгро» в связи с высокими финансово-производственными результатами, в честь 95-летия комбината и по случаю награждения коллектива предприятия орденом «За доблестный труд». Так, премия в размере 30 тысяч рублей «на руки» будет выплачена работникам кировского филиала АО «Апатит» и других подразделений группы, работающих в Кировске и Апатитах, находящимся в списочном составе предприятий на 1 октября 2024 года, а также ветеранам предприятия. Сотрудники и ветераны предприятий группы «ФосАгро», работающие в других городах, получат премию в размере 20 тысяч рублей.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«95 лет назад в Хибинах, в суровых условиях Заполярья началась история не только нашей компании, но и всей отечественной горно-химической промышленности, — заявил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников. — Эта история соткана героическим трудом поколений горняков, наполнена громкими победами и производственными рекордами. За это время менялись технологии, совершенствовалась производственная база и расширялись масштабы поставленных перед предприятием задач. Неизменным остается только то, что решение этих задач обеспечено высокопрофессиональной, добросовестной и упорной работой тысяч людей самых разных профессий: ученых, горняков, химиков и организаторов производства».

Премия будет уже третьей в этом году праздничной выплатой «ФосАгро» для своих работников. В мае и августе все сотрудники и ветераны производств получили повышенные премии ко Дню химика и Дню горняка.

Комбинат «Апатит» был основан в 1929 году на базе богатейшего месторождения апатит-нефелиновых руд в Хибинах. Строительство рудника и обогатительной фабрики велось в сложнейших климатических условиях. По масштабу и значимости эту заполярную стройку ставят в один ряд с другими известными проектами первых пятилеток. «Апатит» дважды становился обладателем высоких государственных наград, в том числе ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции. В канун юбилея решением президента РФ Владимира Путина вклад предприятия в обеспечение продовольственной безопасности России был отмечен орденом «За доблестный труд». По словам Михаила Рыбникова, «это высокая оценка работы всего коллектива кировского филиала АО «Апатит», который, сохраняя и приумножая богатые трудовые традиции ветеранов, продолжает уверенно двигаться вперед».