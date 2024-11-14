Мариуполь, ДНР, 14 ноября, 2024, 09:49 — ИА Регнум. В городе Мариуполе в Донецкой Народной Республике силовики обнаружили тайник украинских военных, в котором содержится более 3 т ингредиентов для изготовления наркотиков, сообщили 14 ноября в пресс-службе ФСБ.

Кадр из видео

«Установлено, что обнаруженные прекурсоры использовались националистическими батальонами ВСУ для приготовления наркотических средств, которые по каналам контрабанды поставлялись на территорию Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Химические вещества изъяты и направлены на исследование и впоследствии будут утилизированы. Оперативники ФСБ в связи с обнаружением тайника проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к организации канала поставки наркотиков в РФ.

На опубликованном видео показан склад, где хранилось несколько больших мешков с химическим веществом, а также несколько десятков канистр с жидкостью. На месте изъятия химикатов специалисты замерили их вес и взяли пробы на анализ.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года сотрудники ФСБ изъяли 370 кг наркотических веществ, произведённых на Украине. Вещества везли в РФ транзитом через Польшу и Прибалтику.

В начале ноября 2024 года ФСБ проинформировала о задержании в Ленинградской области членов преступной группы при попытке провезти более тонны латиноамериканского кокаина в страны ЕС транзитом через Россию. На чёрном рынке стоимость партии этого вещества превышает 3,5 млрд рублей.