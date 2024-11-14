Амстердам, 14 ноября, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Жительница Нидерландов 22-летняя Роми решила отказаться от эвтаназии в самый последний момент, сообщило 14 ноября издание The Times.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Девушка несколько лет страдала клинической депрессией и анорексией. В итоге она решилась на процедуру эвтаназии, считая, что другого выхода у неё нет.

Когда все формальности были улажены и Роми приготовили к процедуре, медсестра задала ей обязательный в таких случаях вопрос: «Вы уверены?» Девушка заявила, что не уверена, заплакала и отказалась от инъекции.

Эвтаназию должны были провести врачи в городе Лейдене в июне этого года. Спустя некоторое время девушка снова выразила желание уйти из жизни, но её окружение благотворно повлияло на Роми, и она снова отказалась от идеи эвтаназии.

Сейчас Роми живёт в Роттердаме в коммуне для людей с психическими трудностями и учится на курсах для педагогов. Девушка заявила изданию, что всё сложилось хорошо и что она теперь ценит свою жизнь.

«Не всегда всё будет хорошо, но теперь я знаю, что в конце туннеля есть свет», — сообщила она.

Эвтаназия в Нидерландах разрешена с 2021 года. Согласно закону, ни пациент, ни врач не имеют абсолютного права на применение такого рода операции. Иностранным гражданам не разрешена эвтаназия на территории Нидерландов.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года Конституционный суд Эквадора признал законным проведение эвтаназии. Разрешение на проведение операции получила прикованная к постели гражданка страны с диагнозом «боковой амиотрофический склероз».