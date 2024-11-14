Вашингтон, 14 ноября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Член Палаты представителей от штата Нью-Йорк Элиза Стефаник, которую избранный президент США Дональд Трамп назвал вероятным представителем страны при ООН в своей новой администрации, не стала отстаивать своё старое убеждение о том, что Украина должна стать членом НАТО. Об этом сообщил телеканал CNN.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Как отмечает телеканал, когда Стефаник задали вопрос о том, поддерживает ли она по-прежнему членство Украины в НАТО, которое оно когда-то считало залогом региональной стабильности, пресс-секретарь политика отказалась конкретно озвучить ее нынешнюю позицию. Вместо этого ее офис «дал понять», что она поддерживает подход Трампа.

«Госпожа Стефаник полностью поддерживает политику президента Трампа «Мир через силу» и будет следовать его примеру как главнокомандующего в вопросах передового опыта по прекращению <конфликта> на Украине», — приводит CNN слова представителя офиса Стефаник.

В материале отмечается, что отказ Стефаник высказываться в пользу членства Украины в альянсе происходит на фоне того, что поддержка киевского режима в США становится всё менее популярной.

Как передавало ИА Регнум, младший сын Трампа Дональд Трамп-младший после победы своего отца на выборах главы государства сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский скоро лишится помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву. Ранее Трамп-старший не раз заявлял, что ему хватило бы суток на урегулирование конфликта на Украине, руководи он Белым домом.