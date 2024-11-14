ДНР, 14 ноября, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Над группировкой украинских войск в Курахово в Донецкой Народной Республике всё отчётливей нависает угроза окружения, заявил 14 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Ashley Chan/Global Look Press

«Над группировкой украинских боевиков в Курахово всё явственнее нависает угроза окружения», — процитировало Рогова «РИА Новости».

Он сообщил, что на участке фронта в районе Курахово инициатива находится в руках Вооружённых сил России. Российские бойцы одновременно наступают на ВСУ с трёх направлений.

Как сообщало ИА Регнум, Рогов 11 ноября рассказал, что ВС РФ прорвались в Курахово. На следующий день источники в силовых структурах проинформировали о том, что российские войска взяли в клещи украинскую группировку, расположенную южнее Курахово. Её отрезали от основных сил и линий снабжения.

Издание The Financial Times накануне сообщило, что украинская армия готова отступить с позиций в районе Курахово, однако соответствующего приказа ещё не получила.