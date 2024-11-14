Москва, 14 ноября, 2024, 08:46 — ИА Регнум. В последние годы неоднократно возникали проблемы из-за западных санкций при заправке самолёта специального лётного отряда «Россия», заявил глава МИД Сергей Лавров в опубликованном 14 ноября интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

UAC/Global Look Press

Как рассказал министр, в 2023 году он летал в ЮАР в качестве главы делегации на саммите БРИКС. В Йоханнесбурге возникли проблемы с заправкой самолёта для полёта обратно в Россию.

«Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране», — сообщил Лавров.

Аналогичная ситуация произошла в Бразилии. Политика санкционного давления выливается в то, что, хотя страны и боятся вторичных санкций, «у нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет», отметил министр иностранных дел России.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября, в преддверии саммита БРИКС в Казани, главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим заявил, что республика не поддерживает политику Запада по введению антироссийских санкций. Он назвал отношения Бразилии и России нормальными и подчеркнул, что никакой враждебности к Москве со стороны республики нет.

Президент России Владимир Путин 5 ноября на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами заявил, что Москва выступает за справедливые мировые отношения без санкций и ограничений. Страны БРИКС видят, что конкретные и осязаемые результаты приносит сотрудничество, основанное на взаимном уважении и учёте интересов друг друга.