Москва, 14 ноября, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Политика сдерживания Китая, вероятно, будет продолжена после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном 14 ноября интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Сергей Лавров

«Задача сдерживания Китая, выдвинутая сейчас ещё администрацией [президента США Джо] Байдена, я исхожу из того, что она останется приоритетной и для администрации Трампа, она для них главная», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что в Вашингтоне Россию считают «угрозой сегодняшнего дня». Американские власти стремятся не допустить, чтобы Москва доказала, что «она сильный игрок и чтобы она подорвала репутацию Запада».

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября в США прошли 60-е президентские выборы. Победу одержал республиканец Дональд Трамп — его поддержали 50,5% избирателей. Действующий президент Байден, выдвигавший свою кандидатуру, 21 июля объявил, что отказывается от участия в выборах. Оппонентом Трампа была вице-президент США Камала Харрис. На выборах она набрала 48,0%.

Трамп 1 ноября заявил, что в случае своей победы на выборах намерен «разъединить» Россию и Китай. Он обвинил Байдена в том, что тот допустил укрепление отношений между Москвой и Пекином.