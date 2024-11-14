Лавров напомнил слова Путина о возможном возобновлении диалога с США
Лавров: Россия открыта к диалогу с администрацией Трампа, мяч на их стороне
Москва, 14 ноября, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Россия открыта к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, мяч на их стороне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, напомнив слова президента РФ Владимира Путина на этот счёт.
«Путин на «Валдае» сказал, что готов к общению всегда, не мы его прерывали, мяч на той стороне», — сказал Лавров в опубликованном 14 ноября интервью с журналисткой Мариной Ким.
Министр отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту. Для их начала киевский режим должен отменить указ о запрете переговоров с Москвой, подчеркнул Лавров.
Как передавало ИА Регнум, Путин заявил 7 ноября на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», что Москва не портила отношения с США и не вводила никаких ограничений. Российская сторона рассчитывает на восстановление отношений с Вашингтоном, мяч на американской стороне, добавил он.
Также Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности, но Вашингтон должен подойти к таким переговорам честно, с учётом озабоченностей РФ, отметил Путин. Москва посмотрит, как новая администрация Белого дома будет формулировать предложения, добавил президент.
Выступление Путина сигнализировало о готовности России к контактам, прежде всего с США, считает президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова академик РАН Александр Дынкин. По его словам, российский лидер подал «основной сигнал мира», так как поздравил Трампа с победой на выборах.