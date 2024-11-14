Москва, 14 ноября, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Россия открыта к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, мяч на их стороне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, напомнив слова президента РФ Владимира Путина на этот счёт.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Путин на «Валдае» сказал, что готов к общению всегда, не мы его прерывали, мяч на той стороне», — сказал Лавров в опубликованном 14 ноября интервью с журналисткой Мариной Ким.

Министр отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту. Для их начала киевский режим должен отменить указ о запрете переговоров с Москвой, подчеркнул Лавров.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил 7 ноября на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», что Москва не портила отношения с США и не вводила никаких ограничений. Российская сторона рассчитывает на восстановление отношений с Вашингтоном, мяч на американской стороне, добавил он.

Также Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности, но Вашингтон должен подойти к таким переговорам честно, с учётом озабоченностей РФ, отметил Путин. Москва посмотрит, как новая администрация Белого дома будет формулировать предложения, добавил президент.

Выступление Путина сигнализировало о готовности России к контактам, прежде всего с США, считает президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова академик РАН Александр Дынкин. По его словам, российский лидер подал «основной сигнал мира», так как поздравил Трампа с победой на выборах.