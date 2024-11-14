Разведчик-сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев с позывным Смайлик три недели в одиночку отбивал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении и предлагал боевикам сдаться. Враги же в ответ только стреляли, сказал Алиев, отвечая на вопрос «РИА новости» 14 ноября. Единственной пищей у бойца был мешок лука, найденный на отбитых у противника позициях. Обсуждением истории об авторе видеоролика, который «внаглую» стоял с тарелкой, когда над ним кружили украинские дроны, ознаменован новый, 994-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум СВО, ситуация на фронте

Продержаться три недели на взятом опорном пункте Алиеву помог туннель. Враг, не разобравшись, бомбил, как ему казалось, блиндаж. Но Смайлику, по его словам, каждый раз удавалось уходить от обстрелов и возвращаться, когда боевики считали его мёртвым.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929258" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сапёр Алиев записал видео с опорника, который он три недели оборонял от ВСУ

Алиев признался, что не рассчитывал на помощь эвакуационной группы, поскольку все подступы обстреливались украинскими боевиками. Говорит, что варианта было два: либо самому как-то выбраться, либо нападать.

А связаться со своими он смог при помощи мусорного мешка, на котором написал: «Я Смайлик, я живой». Послание увидели с дрона, информирует RT.

«Закарья Алиев совершенно однозначно заслуживает звания Герой России. Просто без вариантов», — отметил в Telegram-канале 13 ноября российский журналист Андрей Медведев.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.