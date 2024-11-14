Москва, 14 ноября, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 ноября перехватили и уничтожили два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российские средства ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, один украинский БПЛА был уничтожен над Курской областью, другой — над Белгородской.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября средства ПВО в течение получаса уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Крымом.

Вечером 12 ноября Минобороны доложило, что российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников за 2,5 часа.

В ночь на 12 ноября силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Девять беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, по два БПЛА — над Брянской и Курской областями.