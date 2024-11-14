Нью-Йорк, США, 14 ноября, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыски в квартире Шейна Коплана, чьё агентство Polymarket предсказало победу Дональда Трампа на выборах президента США 5 ноября. Об этом 13 ноября написала газета The New York Post (NYP).

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По данным издания, агенты ФБР пришли в нью-йоркскую квартиру 26-летнего предпринимателя в 6 утра 13 ноября и застали его в постели. В ходе обысков у Коплана изъяли телефон и другие электронные устройства, пишет газета.

По мнению близкого к делу источника газеты, причиной обысков могло стать «политическое возмездие».

«Они могли попросить адвоката о чём угодно. Вместо этого они устроили так называемый обыск, чтобы слить информацию в СМИ и использовать её в очевидных политических целях», — приводит газета слова собеседника.

Агентство Bloomberg предположило, что расследование против Коплана может касаться запрета Комиссии по торговле товарными фьючерсами от 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября агентство Polymarket фиксировало высокие ставки американских букмекеров на победу в президентских выборах Трампа после предполагаемого покушения на него.

7 августа ФБР провело обыски в доме и автомобиле бывшего американского разведчика и офицера морской пехоты США в отставке Скотта Риттера в городе Делмаре. По данным местных СМИ, агенты вынесли из дома экс-разведчика свыше 20 картонных коробок. Риттер заявил, что обыски являются актом запугивания со стороны властей США из-за его сотрудничества с российскими СМИ.