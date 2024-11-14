Каир, 14 ноября, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Уникальную гробницу, о которой не было известно ранее, обнаружили в Египте учёные из Института востоковедения Российской академии наук рядом со знаменитым комплексом пирамид в Гизе. Об этом 13 ноября сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Уточняется, что российская экспедиция под руководством доктора исторических наук профессора Элеоноры Кормышевой обнаружила скальную гробницу в восточной части некрополя Гизы, в 300 метрах от пирамиды Хеопса. Исследователям удалось расчистить небольшое отверстие, через которое можно увидеть погребальную камеру, археологи готовятся полностью открыть вход в неё.

«Гробница относится к эпохе Древнего царства, к правлению V династии египетских фараонов. На стенах сохранились надписи и рельефы, изображающие хозяина гробницы и его жену за жертвенным столом, а также их статуи в полный рост, высеченные в скале», — рассказала Кормышева.

Уточняется, что расчищено небольшое отверстие, через которое в погребальной камере виды остатки деревянного расписного саркофага, целые керамические сосуды (обычно в такие клали припасы, с которыми усопший должен был отправиться в иной мир), а также другие предметы. Сейчас археологи готовятся полностью открыть вход в погребальную камеру.

Ранее ИА Регнум сообщало, что египетские археологи в ходе раскопок в провинции Эль-Бухейра обнаружили бронзовый меч фараона Рамзеса II. Также археологи обнаружили ряд глинобитных сооружений, среди которых военные казармы, склады оружия и кладовые для хранения продовольствия. Их отнесли к эпохе Нового царства — периоду расцвета древнеегипетской государственности (около 1550 — 1100 гг. до н. э.).