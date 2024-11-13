Брюссель, 14 ноября, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель, который 1 декабря покинет свой пост, призвал сообщество экспроприировать замороженные активы России, а не только доходы от их реинвестирования.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci

«Если мы используем доходы от них, чтобы финансировать украинскую оборонную промышленность, этого будет недостаточно. Нам нужно найти решение по поводу того, что мы делаем с самими активами, а не только с доходами от них», — заявил 13 ноября Боррель на слушаниях в Европарламенте, посвящённых вопросам отношений США и ЕС после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Глава евродипломатии указал на угрозу сокращения помощи США киевскому режиму после прихода Трампа в Белый дом, что, по мнению Борреля, ставит под сомнение «множество вопросов» в контексте поддержки Украины.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября кандидат на пост главы европейской дипломатии и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что претензии России по её активам являются законными.

7 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что замороженные на Западе российские активы якобы являются «украинскими деньгами».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ЕС ответ на мошенничество с российскими активами. Намерение спонсировать Киев за счёт данных средств она назвала очередной мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности, разработанной совместно с США.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул он.