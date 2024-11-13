Вашингтон, 13 ноября, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Бывшую члена палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард предложил на пост директора национальной разведки Соединённых Штатов избранный глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом 13 ноября сообщается в заявлении, распространённом командой политика-республиканца, его приводит агентство Reuters.

Global Look Press/Jen Golbeck/Keystone Press Agency Тулси Габбард

«Я с удовольствием сообщаю, что бывшая конгрессвумен подполковник Тулси Габбард будет директором нацразведки. Я знаю, что Тулси привнесет в наше разведывательное сообщество бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир с позиции силы», — уточняется в заявлении Трампа.

Габбард ранее состояла в Демократической партии, однако вышла из неё и подержала кандидатуру Трампа в предвыборной гонке. В Конгрессе Габбард представляла штат Гавайи в период с 2013 по 2021 год и неудачно номинировалась в 2020 году на пост президента от Демократической партии. Кроме того, Габбард служила в Национальной гвардии США с 2001 года, является ветераном войны в Ираке.

Кроме Габбард кандидатом на пост директора нацразведки США являлся экс-конгрессмен Крис Стюарт. С января 2021 года и по настоящий момент пост главы нацразведки занимает Эврил Хейнс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Трамп предложил кандидатуру сенатора Марко Рубио на должность госсекретаря в новой администрации. Рубио резко высказывался о России, её государственных лицах и спецоперации на Украине, а также призывал усилить военную поддержку киевского режима. Кроме того, Рубио находится под персональными санкциями МИД России, из-за чего ему запрещён въезд в РФ.

Днём ранее Трамп предложил американскому телеведущему Fox News Питу Хегсету пост министра обороны США. В этот же день Трамп заявил о том, что назначит миллиардераИлона Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего нового министерства государственной эффективности (DOGE).