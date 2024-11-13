Вашингтон, 13 ноября, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден в ходе встречи в Белом доме обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на слова Трампа.

Global Look Press/Al Drago — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Я спросил его мнение (по Украине. — Прим. ред.), и он мне его дал», — приводит издание слова Трампа.

Кроме этого, политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. По словам Трампа, Байден был «очень любезен» во время разговора. Избранный президент отметил, что с нетерпением ждёт возвращения в Белый дом.

Помимо этого, Трамп и Байден обсудили процесс передачи власти, а также вопросы внутренней политики. Действующий президент отметил, что надеется на очень «гладкую» передачу полномочий.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп собирается назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта.

Ранее британский журнал The Economist написал, что киевский режим боится, что Трамп будет проводить переговоры по завершению конфликта на Украине по формуле выдвинутого им кандидата на пост вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Вэнс в октябре заявил, что Киеву для завершения конфликта придётся отказаться от регионов, которые вошли в состав России. Украина истощена, у неё не осталось ни людей, ни оружия, ни средств для продолжения боевых действий, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября заявил о готовности российского руководства к обсуждению украинского конфликта с администрацией Трампа. Но объявленные цели специальной военной операции остаются неизменными, потому что они относятся к вопросам безопасности РФ, подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.