Москва, 13 ноября, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид приехал с рабочим визитом в Москву. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба суданского министерства.

EPA/MOHAMMED ABU OBAID/TASS

«Министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид прибыл в Москву во главе делегации высокого уровня министерства, куда вошли руководители в области разведки полезных ископаемых, нефтедобычи, нефтепроводов, а также нефтяных компаний», — приводит сообщение представителя ведомства «РИА Новости».

В Москве суданский министр встретится с главой Минэнерго России Сергеем Цивилёвым, а также с руководителями нескольких крупнейших нефтяных компаний РФ.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Россия придаёт большое значение укреплению связей со странами Африки.

10 ноября в приветственном обращении к участникам первой министерской конференции Форума партнёрства Россия — Африка Путин отметил, что РФ и африканские страны объединяет их стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, которому чужды любые формы дискриминации, диктата и санкций и который базируется на равенстве и верховенстве международного права.