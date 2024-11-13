Президент Польши Дуда потерял кончик пальца из-за несчастного случая
Президент Польши Дуда потерял кончик среднего пальца из-за несчастного случая
Варшава, 13 ноября, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда в результате несчастного случая утратил часть среднего пальца на правой руке. Об этом пишет польский портал Onet.
«Во время работы по дому президент получил серьёзную травму. Потребовалась небольшая операция, но сейчас всё в порядке», — приводит портал слова секретаря канцелярии польского лидера Войцеха Коларского.
В октябре Дуда во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили был замечен с повязкой на пальце правой руки.
Уже 11 ноября, в День независимости Польши, Дуда появился без повязки. На фотографиях можно было видеть, что на среднем пальце правой руки не хватает кончика фаланги.
Как передавало ИА Регнум, в октябре президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва упал в ванной и ударился затылком, что спровоцировало небольшое кровоизлияние. Травма не представляла вреда для здоровья политика. Из-за травмы президент не смог посетить лично саммит БРИКС в Казани. Делегацию в Казани возглавил министр иностранных дел Мауру Вьейра.