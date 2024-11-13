Варшава, 13 ноября, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда в результате несчастного случая утратил часть среднего пальца на правой руке. Об этом пишет польский портал Onet.

Global Look Press/Aleksander Majdanski/Keystone Press Agency

«Во время работы по дому президент получил серьёзную травму. Потребовалась небольшая операция, но сейчас всё в порядке», — приводит портал слова секретаря канцелярии польского лидера Войцеха Коларского.

В октябре Дуда во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили был замечен с повязкой на пальце правой руки.

Уже 11 ноября, в День независимости Польши, Дуда появился без повязки. На фотографиях можно было видеть, что на среднем пальце правой руки не хватает кончика фаланги.

Как передавало ИА Регнум, в октябре президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва упал в ванной и ударился затылком, что спровоцировало небольшое кровоизлияние. Травма не представляла вреда для здоровья политика. Из-за травмы президент не смог посетить лично саммит БРИКС в Казани. Делегацию в Казани возглавил министр иностранных дел Мауру Вьейра.