Москва, 13 ноября, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Мещанский районный суд в Москве отправил супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину под домашний арест на два месяца. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и отправил Копайгородскую под домашний арест до 12 января 2025 года.

Отмечается, что жена экс-мэра Сочи обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Как передавало ИА Регнум, Копайгородский после ухода с поста мэра Сочи отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Его задержали в сентябре в Луганске. Также следователи провели обыски в квартирах бывшего заместителя мэра города-курорта Олега Бурылева и главы Хостинского района Ивана Савина.

25 сентября суд постановил взять Копайгородского под стражу. Экс-мэра обвинили в растрате 3 млн рублей и присвоении двух земельных участков. Позднее стало известно, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты. Отмечалось, что неустановленные соучастники Копайгородского продолжают находиться на свободе. Защита настаивает, что Копайгородский не получил выгоды со своих действий.

3 октября суд арестовал имущество членов семьи Копайгородского. Владельцам запрещено распоряжаться им, в том числе продавать.

11 ноября Мещанский суд Москвы наложил арест на кредитный счёт Копайгородской. Под арест попали 99,6 млн рублей, которые жена экс-мэра Сочи хранила на счету в банке.