Москва, 13 ноября, 2024, 20:38 — ИА Регнум. «Сбер» планирует войти в космическую отрасль и ведёт соответствующие переговоры с госкорпорацией «Роскосмос». Об этом 13 ноября заявил глава банка Герман Греф на конференции «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Мы точно в космос придём, в каком виде — мы сейчас обсуждаем. У нас несколько вариантов вхождения на столе. Я несколько лет пытался осознавать, есть ли шанс нам пройти мимо этой отрасли. К сожалению, похоже, что нет», — процитировало его ТАСС.

Греф назвал очевидным то, что за космосом будущее. По его мнению, развитие без космических технологий невозможно, и это касается в том числе финансового сектора.

Как передавало ИА Регнум, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 10 ноября заявил, что в России есть множество научных разработок, посвящённых освоению Луны и дальнего космоса. Для их реализации нужно знать свою цену и уметь выстраивать отношения с партнёрами, отметил он.

В сентябре научный руководитель Института космических исследований РАН и первого этапа лунной программы России академик Лев Зелёный заявил, что «Роскосмос» поддержал идею создания двух автоматических станций «Луна-27» вместо одной. При этом он с сожалением отметил, что окончательного решения нет, так как на второй аппарат не нашли финансирования.