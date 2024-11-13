Вашингтон, 13 ноября, 2024, 20:31 — ИА Регнум. В Сети расходится фейковое сообщение о назначении избранным президентом США Дональдом Трампом журналиста Такера Карлсона пресс-секретарём Белого дома.

Global Look Press/Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos

В опубликованном письме, которое соцсеть X выделила как фейковое, от имени Трампа говорится, что Карлсон сделал выдающуюся карьеру в СМИ и является истинным американским патриотом, несмотря на то, что всю жизнь был журналистом.

Там же отмечалось, что с Карлсоном будет проще донести до американского народа девиз «Сделаем Америку снова великой».

На сайте Трампа, а также в официальных аккаунтах его команды такого заявления нет.

Как передавало ИА Регнум, Трамп предложил назначить американского телеведущего и бывшего офицера вооружённых сил США Пита Хегсетана пост главы Пентагона. По словам избранного президента, Хегсет будет «смело и патриотично отстаивать политику США по установлению мира через силу».

12 ноября Трамп анонсировал назначение бывшего главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца — на пост помощника по национальной безопасности. Также он предложил назначить предпринимателя Илона Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности (DOGE).

Днём ранее Трамп анонсировал, что ответственным за безопасность американской границы и депортацию нелегальных мигрантов в новой администрации станет экс-глава Службы таможенного и пограничного контроля Томас Хоман.