Вашингтон, 13 ноября, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания, скорее всего, не будет постоянно проживать в Белом доме после инаугурации мужа, так хочет чаще бывать с сыном Бэрроном, который остаётся в Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом 13 ноября сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Evan Vucci/AP/TASS

Также, по данным журналистов, будущая первая леди планирует проводить много времени в семейной резиденции во Флориде, где у неё образовался круг друзей и определённый образ жизни. При этом она собирается присутствовать на больших мероприятиях с мужем, а также будет продвигать свои программы, как это обычно делают жёны американских президентов.

«Перспектива того, что первая леди откажется работать полный рабочий день в Белом доме, представляет собой нетипичный прецедент, но это не должно удивлять тех, кто давно наблюдает за Меланией Трамп», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, Мелания Трамп отказалась участвовать в традиционной встрече с действующим президентом США Джо Байденом и первой леди США Джилл Байден в Белом доме. При этом в 2016 году, когда Дональд Трамп первый раз стал президентом, его жена встречалась с супругой занимавшего тогда пост президента Барака Обамы Мишель.

13 ноября Трамп встретился с Байденом в Белом доме. Они обсудили процесс передачи власти, а также вопросы внешней и внутренней политики. Действующий президент отметил, что надеется на очень «гладкую» передачу полномочий.