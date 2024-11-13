Энергодар, Запорожская область, 13 ноября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Во время визита в Энергодар, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил ряд объектов города, отметив развитие по многим направлениям, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Кириенко посетил Энергодар в рамках визита в Запорожскую область, где, несмотря на постоянные провокации ВСУ, развиваются образование, здравоохранение, культура, отметил губернатор.

«Во время визита Сергей Владиленович также осмотрел восстановительные работы в городском храме, который за время украинского безвластия пришёл в плачевное состояние, и музыкальное отделение Детской школы искусств, где совсем недавно завершен ремонт: отделение укомплектовано новой аппаратурой, сформирован преподавательский состав, и дети уже сегодня имеют возможность развиваться в творчестве»,— написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Глава Энергодара Эдуард Сеновоз обсудил с Кириенко проекты развития города, ход ремонта социальных объектов и текущую ситуацию.

«Я вижу, что город меняется. Настроение людей меняется — и на станции, и в самом городе. За короткое время восстановлен целый ряд объектов, помимо первоочередных. В Энергодаре сегодня отлично сделаны такие социальные объекты как художественная и музыкальная школы, спортивные центры»,— процитировал слова Кириенко мэр Энергодара в своём Telegram-канале.

Сеновоз отметил, что по окончании своего визита Кириенко пожелал горожанам удачи, подчеркнув, что Энергодар очень красивый и комфортный город. Первый заместитель руководителя администрации президента отметил, что всё больше людей возвращается, но город прирастает и новыми жителями, а это значит, что Энергодар живет и имеет хорошие перспективы.

Как передавало ИА Регнум, Кириленко 13 ноября посетил город Угледар в Донецкой Народной Республикевместе с главой ДНР Денисом Пушилиным. Он побеседовал с местными жителями, которые эмоционально рассказали, что очень ждали прихода России.

В городе идёт разминирование территории и близлежащих районов. В середине октября Пушилин заявил, что пока этот процесс не завершится, говорить о детальном плане восстановления города преждевременно.