Москва, 13 ноября, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Предложения заморозить конфликт на Украине по линии соприкосновения — это те же Минские договорённости в новой упаковке, даже хуже. Об этом 13 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким, кадры которого были показаны на телеканале «Россия 1».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По его словам, сейчас некоторые стали более трезво смотреть на украинскую ситуацию и предлагать заморозку конфликта.

«Всё равно то, что предлагают даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию и желающих остановить войну, — они всё равно говорят о том, что «давайте по линии соприкосновения перемирие на 10 лет, потом посмотрим». Это те же самые Минские договорённости в новой упаковке. Даже хуже», — сказал Лавров.

Он добавил, что никто на Западе не говорит о необходимости вернуть русскоговорящим жителям Украины право разговаривать, обучаться и получать информацию на русском языке.

Министр подчеркнул, что любая администрации США желает ослабления России и хочет подавить её как конкурента.

Как передавало ИА Регнум, британское издание The Financial Times написало, что план избранного президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта может являться переосмыслением Минских соглашений, предполагающим механизмы по принуждению с последствиями за нарушение договорённостей.

Минские соглашения, достигнутые в сентябре 2014 года и феврале 2015 года и включавшие пункты о прекращении огня в Донбассе и отводе тяжёлых вооружений от линии разграничения, систематически нарушались украинской стороной, в результате чего Россия 22 февраля 2022 года признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что у него есть план по урегулированию украинского конфликта. По его словам, он якобы способен разрешить ситуацию в кратчайшие сроки в случае победы на выборах. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у Трампа вряд ли есть «волшебная палочка», которая позволит добиться решения конфликта на Украине в течение суток.

Лавров, комментируя заявления Трампа, указал на необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для полноценного урегулирования. При этом он подчеркнул, что российская сторона приветствует любые инициативы, направленные на это.