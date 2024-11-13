Вашингтон, 13 ноября, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft с 31 декабря 2024 года прекратит поддержку приложений «Календарь», «Люди», «Почта Windows» и классического приложения Outlook. Об этом в среду, 13 ноября, заявили в пресс-службе компании.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«После 31 декабря 2024 г. пользователи больше не смогут отправлять и получать электронную почту с помощью «Почта Windows» и «Календаря». Любые локальные электронные письма, события календаря и контакты останутся доступными для экспорта», — сообщили в Microsoft.

У пользователей по-прежнему будет возможность вернуться к «Почте» и «Календарю» Windows с помощью переключателя в разделе «Параметры» > «Основные» > «О программе Outlook» в приложении Outlook для Windows.

Компания предложила попробовать предварительную версию нового Outlook для Windows. Для этого нужно сдвинуть переключатель «Попробовать новый Outlook», расположенный в правом верхнем углу приложений «Почта» и «Календарь» или классического Outlook для Windows, а затем следовать инструкциям на экране.

Отмечается, что при использовании новой версии Outlook помогать писать сообщения будет искусственный интеллект.

Как ранее передавало ИА Регнум, пользователи Microsoft получат возможность за дополнительную плату продлить действие операционной системы Windows 10, поддержку которой компания намеревалась прекратить с октября 2025 года. Для продления срока действия системы необходимо будет подключиться к программе дополнительного обновления безопасности. Это станет возможно сделать ближе к октябрю 2025 года.

30 октября Microsoft обвинила хакеров из группировки Midnight Blizzard, якобы связанной с российскими спецслужбами, в рассылке фишинговых писем американским чиновникам. Фишинговую деятельность зафиксировала компания Amazon и группа реагирования на компьютерные ЧС Украины. В Microsoft уверяют, что цель писем — сбор разведданных, так как хакерская группировка Midnight Blizzard якобы связана с российской разведкой, о чём заявляли также власти США и Великобритании.