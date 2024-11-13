Вашингтон, 13 ноября, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 2,4 тыс. электропикапов Cybertruck из-за потенциально опасной неисправности привода. Об этом в среду, 13 ноября, сообщило агентство Reuters.

Global Look Press/IMAGO/Daniel Kubirski

«Компания заявила об отзыве 2431 электрического пикапа Cybertruck в Соединённых Штатах, поскольку потеря мощности привода может увеличить риск аварии», — говорится в сообщении.

Неисправные автомобили были выпущены с 6 ноября прошлого года по 30 июля нынешнего. Специалисты Tesla бесплатно устранят неисправность.

Отмечается, что в прошлом месяце производитель электромобилей также заявил, что отзовет более 27 тыс. Cybertruck в США из-за задержки изображения с камеры заднего вида, которая может ухудшить видимость для водителя и повысить риск столкновения.

Серийное производство Cybertruck началось в июле 2023 года, а первые поставки клиентам стартовали в ноябре. Компания не раскрывает конкретные объёмы производства или поставок этой модели.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа в Техасе произошло первое смертельное ДТП с участием Tesla Cybertruck. Водитель пикапа Tesla Cybertruck по неизвестной причине потерял управление электромобилем, пикап на скорости вылетел с дороги, врезался в бетонную водопропускную трубу, после чего загорелся. Водитель погиб на месте.

Ранее в декабре 2023 года Tesla объявила об отзыве более 2 млн машин, выпущенных с 2012 года, чтобы обновить на них систему автоматического рулевого управления Autosteer. Многолетнее исследование аварий показало, что система автопилота в этих машинах может способствовать росту рисков ДТП. В компании решили, что в ряде случаев функций Autosteer может быть недостаточно, чтобы предотвратить её неправильное использование водителем.