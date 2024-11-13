Москва, 13 ноября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон озвучивает идеи которые рисутствуют в верхних кругах реальной британской власти, но практическая реализация таких замыслов видится крайне маловероятной, рассказал политолог, военный эксперт Алексей Леонков корреспонденту ИА Регнум.

Британская газета Independent со ссылкой на Джонсона заявила о том, что Великобритании, возможно, придётся отправить своих военных на Украину, если США при избранном президенте Дональде Трампе откажутся от поддержки киевского режима.

«Джонсон генерирует те мысли, которые обсуждаются в кулуарах британской власти. Они не случайны, но фактическая их реализация требует серьёзной подготовки не только общественного мнения, но и всего, что связанно с военными бюджетами, а я напомню, что в военном бюджете Британии зияет дыра на несколько миллиардов фунтов стерлингов», — уточнил эксперт.

По словам специалиста, странно говорить о способности Великобритании кого-то там защитить, учитывая, что у самой страны недокомплект во многих национальных бригадах. Леонков подчеркнул, что в Британии только две бригады гуркхов (Войска Великобритании и Индии, набирающиеся из непальских добровольцев — Прим. Ред.), которые полностью укомплектованы, а все остальные нет.

«С военно-технической точки зрения, если это всё же произойдёт, появятся британские военные официально, то это ничто иное, как вмешательство или вступление Великобритании в конфликт со всеми вытекающими последствиями»,— утверждает эксперт.

Эксперт уточнил, что подобные высказывания со стороны бывшего премьера могут быть связаны с тем, что он искренне верит в сказки про запас ракет у России только на два месяца, что Россия скоро не сможет наносить удары по объектам, которые курируют британские специалисты. Леонков уточнил, что в реальности это совсем не так.

«Но здесь нужно понимать ещё другой фактор. Сейчас в окружении Трампа чётко говорят, что конфликт на Украине, это дело Европы. Можно сказать, что США вышли из этого конфликта, и кто-то должен его урегулировать. Понятно, что Британия этого делать не будет, потому что именно она была сторонником многих радикальных операций, часть которых она провела. Я напомню, что среди них была и атака наших кораблей десантных, и курская авантюра, и террористические атаки с участием беспилотников», — заявил специалист.

Эксперт напомнил, что Джонсон как-то посчитал, сколько стоит Украина, что там огромные богатства в виде полезных ископаемых и чернозёма, и что все они не должны достаться русским. Леонков также отметил, что у Великобритании есть давнишняя мечта заполучить в свои руки полуостров Крым, ещё со времён войны 1853 года.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября официальный представитель МИД РоссииМария Захарова прокомментировала слова британского политика о возможной отправке войск на Украину, заявив Джонсон после своей отставки продолжает разжигать и провоцировать военный конфликт на Украине. Дипломат добавила, что Лондон не первый год вовлечён в антироссийскую деятельность, включая участие в терактах, предоставление Киеву оружия и разведданных для ударов, а также направление сотрудников спецслужб для координации боевых и террористических акций против РФ

Днём ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в рамках оборонного саммита в Чехии заявил, что альянс не вводит свои войска на Украину из-за наличия ядерного оружия у России. Журнал Military Watch отмечает, что заявление Бауэра прозвучало в момент, когда Великобритания и Франция активно добиваются от США разрешения для украинской армии на удары крылатыми ракетами вглубь российской территории.