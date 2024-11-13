Москва, 13 ноября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским военным в зоне специальной военной операции, завёл собственный Telegram-канал.

РИА Новости/Виталий Белоусов

В блоге он планирует комментировать события украинского конфликта, основываясь на личном опыте, который приобрёл до и во время боевых действий.

«Я верю, что время, проведенное в тылу врага в качестве христианского миссионера, дало мне уникальную точку зрения», — отметил Мартиндейл.

Политолог Илья Ухов в свою очердь указал, что пример американца уникален тем, что гражданин США не поддался западной пропаганде. Мартиндейл осознал, что на Украине и в Донбассе происходит геноцид русскоязычного населения.

Эксперт напомнил, что гражданин США попал на Украину из Польши, где до февраля 2022 года был христианским миссионером.

«Его судьба — это отличное напоминание нам всем о том, что Россия в реальности становится ковчегом, «точкой сборки» в том числе и для западных христиан, которые разделяют и поддерживают борьбу России за традиционную цивилизацию, за базовые человеческие ценности и против насаждаемого Западом культа либерального расчеловечивания», — написал он в Telegram-канале.

По словам политолога, судьба Мартиндейла подтверждает слова президента России Владимира Путина о том, что в западных государствах достаточно сторонников, разделяющих ценностную картину мира РФ.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября в российских спецслужбах сообщили, что Мартиндейла эвакуировали из зоны боевых действий. Он, находясь на подконтрольной Киеву территории, в течение двух лет передавал разведданные для Вооружённых сил РФ.

2 октября Мартиндейл провёл пресс-конференцию в Москве. Он подчеркнул, что приехал по доброй воле и рад ответить на вопросы.

Американец рассказал, что хочет получить российское гражданство и не собирается возвращаться в США. Он с 2005 года считает правительство своей страны врагом. Решается вопрос о предоставлении ему политического убежища в России.