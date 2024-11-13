Баку, 13 ноября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерреш полагает, что грядущий 2025 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом он заявил в среду, 13 ноября, на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата в Баку.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«2024 год показал, что климатические катаклизмы стали обычным явлением. Следующий год обещает стать самым жарким в истории. В некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. И во всём мире мы стали свидетелями рекордных дождей и ураганов, пожаров и смертоносных засух», — указал он.

Он отметил, что в эпоху климатических катастроф системы защиты от экстремальной жары стали необходимостью.

«Необходимо всё сделать в срочном порядке, пока не наступила следующая волна жары. Слишком часто базовые данные для создания этих систем недоступны. В среднем, наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства располагают менее чем 10% данных, необходимых им для создания эффективных систем оповещения. Мы должны срочно активизировать действия», — призвал генсек ООН.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности, глава Евросовета Шарль Мишель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум 24 октября, 44 климатолога Совета министров Северных стран подписали открытое письмо, где предупредили о риске глобального катаклизма из-за коллапса ключевых течений Атлантики. Специалисты призвали политиков обратить внимание на риск изменения циркуляции воды в Атлантическом океане из-за потепления, что может привести к разрушительным последствиям для стран Севера и других регионов. Опасность заключается в вероятности наступления глобального похолодания из-за ослабления Гольфстрима, первыми под удар могут попасть Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия.