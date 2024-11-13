Горловка, ДНР, 13 ноября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) и оставили порядка 60 тыс. человек без света, воды и тепла. Об этом 13 ноября сообщил глава региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Чрезвычайная ситуация в Горловке: враг нанёс удар по городу, оставив без света, воды и тепла 60 тыс. человек», — написал он в Telegram-канале.

Пушилин сообщил, что в результате обстрела обесточены 143 трансформаторные подстанции. Без электричества остались жилой массив «Комсомолец», посёлки Комарова, шахты им. Ю. А. Гагарина, шахты «19/20», машиностроительного завода им. Кирова, Аксёновка и большая часть Центрально-Городского района.

Кроме того, без отопления находятся 199 жилых домов, восемь школ, шесть детских садов и три поликлиники.

Глава региона добавил, что власти принимают меры для размещения и обогрева людей, а также восстановления систем жизнеобеспечения города.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября в результате обстрелов со стороны ВСУ в течение суток пострадали пять мирных жителей Никитовского района Горловки. Пушилин уточнил, что пострадали четыре мужчины и одна женщина, им оказали медицинскую помощь. По словам главы региона, в течение суток украинские войска совершили 12 обстрелов территории ДНР, выпустив 35 различных боеприпасов.

8 ноября ВСУ нанесли прицельный удар по автомобилю в посёлке Озеряновка. В результате атаки беспилотника погибли два сотрудника одного из коммунальных предприятий.