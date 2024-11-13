Омская область, 13 ноября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. В Большереченском зоопарке Омской области проведена масштабная реконструкция вольерного комплекса для белой медведицы Думки. Ремонт прошел при поддержке компании «Роснефть».

Фото Большереченского зоопарка В Большереченском зоопарке реконструировали вольер для белого медведя

В обновленном вольере, площадь которого превышает 1 000 кв. метров, создали все необходимые условия для комфортного содержания медведицы. Для нее построили новые укрытия, улучшили имеющиеся берлоги, модернизировали чашу бассейна, а часть вольера украсили арктическим пейзажем.

После переезда из Ижевска белая медведица находится на специальном карантине для адаптации к новым условиям. Увидеть Думку в Большереченском зоопарке, единственном сельском зоопарке страны, можно будет в декабре.

С 2013 года под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках. Компания патронирует 34 полярных медведей в 16 зоопарках страны, обеспечивая их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров. При поддержке компании также разработаны специальные игрушки для повышения физической активности животных.

Кроме того, «Роснефть» реализует программу по спасению и реабилитации молодых белых медведей, оставшихся в дикой природе без опеки матери.