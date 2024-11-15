Москва, 15 ноября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Всегда есть люди, которые пытаются хоть как-то привлечь к себе внимание, заявил глава Курской общины мусульман Иса Салимсултанов, комментируя появление такого движения, как квадробинг.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой имам также отметил, что истоки такого поведения кроются в отношениях детей и родителей.

«Есть «малые люди» в каждом народе, которые очень шумные и хотят к себе внимания каким-то образом. Когда вовремя что-то не получили или чего-то в жизни не добились, теперь пытаются хоть как-то привлечь к себе внимание. Это вопрос касаемо квадроберов тоже. Если родители вовремя воспитывают своих детей, уделяют им внимание, дети будут стараться быть похожими на хороших людей, а не на животных», — указал Салимсултанов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929184" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Квадроберы — это от недостатка внимания родителей

Глава Курской общины мусульман также рассказал, как ему приходилось буквально силой эвакуировать людей из Курской области после вторжения ВСУ. Многие, несмотря на смертельную опасность, отказывались покидать свои дома.

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