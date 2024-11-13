Москва, 13 ноября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Государственная дума РФ приняла в двух чтениях закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества. Соответствующий законопроект был опубликован 13 ноября на официальном сайте органа.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«В целях установления для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственности за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств и имущества, разработан проект федерального закона Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.

Отдельно парламентарии отметили, что финансовое обеспечение реализации закона не потребует дополнительных средств, выделяемых соответствующим органам на соответствующие направления деятельности.

Как передавало ИА Регнум, в августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица стала одним из лидеров среди регионов России по набору добровольцев на специальную военную операцию. По его оценкам, в волну мобилизации на фронт ушло 22 тыс. человек, в первую волну подписания контрактов — 21 тыс., а до конца 2024 года уйдет ещё 23 тыс. человек.

По данным Минобороны РФ, в настоящее время более 30 добровольческих отрядов и формирований выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Их основу составляют контрактники отрядов БАРС.