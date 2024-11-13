Киев, 13 ноября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Ежедневные потери украинской армии составляют 1,5 тыс. бойцов. Об этом 13 ноября заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Telegram/Armed Forces of Ukraine

Обвиняемый на Украине в госизмене и находящийся под арестом Дубинский прокомментировал планы Киева за три месяца призвать в армию 160 тыс. человек. Он уточнил, что в месяц будет призвано 50-55 тыс. человек, а в день — 1,7-1,8 тыс.

Как отметил Дубинский, украинские власти планируют осуществить свой план до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Он назвал политику Киева «кровавым пиршеством».

«Полторы тысячи — 1,8 тыс. человек — это ежедневные потери войск. День их кривляний — минус 1,5 тыс. мужчин», — высказался Дубинский в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк 12 ноября заявил, что власти Украины намерены до конца 2024 года призвать в армию 1 млн человек.

По его данным, из западных регионов Украины в Харьковскую область прибыло 20 тыс. сотрудников территориальных центров комплектования (ТРЦ — аналог российских военкоматов).

Набирать в ряды ВСУ будут в основном жителей Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей, а также в подконтрольных киевскому режиму районов Херсонской и Запорожской областей.

В этот же день депутат Рады Александр Федиенко заявил, что в ряды ВСУ призывают глухих, людей с ВИЧ, с открытой формой туберкулеза и с другими заболеваниями, в том числе психическими. Он привёл в пример одного из таких призывников — глухого мужчину, у которого врачебная комиссия диагностировала умственную отсталость.