Анкара, 13 ноября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Турция разорвала отношения с Израилем и не планирует их восстанавливать. Об этом 13 ноября заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с журналистами

Rafiq Maqbool/AP/TASS

«На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем. И мы не предпринимаем никаких шагов для улучшения этих отношений в будущем», — процитировал главу государства телеканал TRT Haber.

Эрдоган добавил, что Турция старается максимально использовать международное право, чтобы сохранить давление Израиль из-за того, что он ведёт войну в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, Эрдоган в мае 2024 года объявил, что Турция прекратила торговые отношения с Израилем. Оборот между странами к этому моменту достигал $9,5 млрд, отметил он.

Тель-Авива продолжает боевые действия в секторе газа после того, как боевики движения ХАМАС 7 октября 2023 года напали на поселения Израиля, убили попавшихся им военнослужащих и мирных жителей, а также захватили заложников. 13 ноября 2024 года израильская армия нанесла очередной удар по палестинскому анклаву, по данным телеканала Al Jazeera, погибли не менее 64 человек, около 150 были ранены.

Президент России Владимир Путин 7 ноября заявил о необходимости прекратить боевые действия в секторе Газа. Он призвал сделать всё, чтобы Палестина и Израиль договорились об урегулировании конфликта. Глава государства отметил, что нападение ХАМАС в 2023 году является терроризмом, но отвечать нужно соразмерно.