Челябинск, 13 ноября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ подала в Центральный районный суд Челябинска иск об изъятии у бывших владельцев компании «Макфа» свыше 18,1 млрд рублей дивидендов, распределённой прибыли и займов, которые они получили с 2002 по 2024 год. Об этом 13 ноября сообщил адвокат Игорь Трунов.

РИА Новости/Александр Кондратюк

«Заместитель генерального прокурора РФ И. В. Ткачёв обратился в Центральный [районный] суд Челябинска с иском о взыскании с ответчиков <…> дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных с 2002 по 2024 год в сумме 18 171 010 544 рублей», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Трунова, предварительное заседание назначено на 5 декабря.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта Генпрокуратура РФ через суд в Челябинске потребовала изъять в пользу государства активы акционерного общества «Макфа», производящего макаронные изделия, а также более 30 других предприятий. Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», 100% акций АО «Долговское» и другие предприятия на общую сумму в размере 100 трлн рублей. Адвокат управляющей компании «Макфа» УК «М-Групп» объяснил эту сумму невнимательностью пристава или стремлением создать негативное общественное мнение.

В качестве ответчиков по иску привлекались бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов и его супруга, а также экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Другими ответчиками выступили ещё 34 юридических лица и десять физических лиц.

8 мая суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении «Макфы» и связанных с ней компаний в доход России. «Макфа» после этого решения продолжила работу в штатном режиме.