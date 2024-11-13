Москва, 13 ноября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на экспорт истребителя Су-57 заграничным партнёрам. Об этом 13 ноября заявил гендиректор компании Александр Михеев.

ALEX PLAVEVSKI/EPA/ТАСС

«Система ВТС (военно-технического сотрудничества. — Ред.) должна выводить на рынок новые образцы вооружения, военной техники. Су-57 — у нас, кстати, есть уже подписанные контракты первые на этот самолёт», — отметил он в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, партнёры из дружественных стран желают приобретать российское надёжное и уже зарекомендовавшее себя вооружение. Экспортные контракты, в свою очередь, поддерживают отечественную промышленность.

Самолёт Су-57 является истребителем пятого поколения с технологией малозаметности. Он подходит для боя с любыми истребителями гипотетического противника, а также может уничтожать наземные и надводные цели.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что Су-57 обладает высокой манёвренностью и скрытым внутренним оружием. Ещё одним преимуществом является сравнительно низкая стоимость техники.

Первая демонстрация за рубежом Су-57 состоялась на международным авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае. Истребитель, за штурвалом которого находился Герой России Сергей Богдан, продемонстрировал целый набор фигур высшего пилотажа во время летной программы авиашоу.

В преддверии выставки генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Су-57 продемонстрировал эффективность в рамках противодействия американским зенитно-ракетным комплексам Patriot и другим западным системам противовоздушной обороны. Он отметил, что указанный истребитель является единственной боевой машиной в мире, показавшей такой результат.