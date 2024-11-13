Донецк, 13 ноября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко пообщался с жителями села Красная Поляна в Донецкой Народной Республике (ДНР) и обсудил вопросы их жизнеобеспечения. Об этом 13 ноября сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

Телеграм-канал главы ДНР Дениса Пушилина

По его словам, за последнее время в селе возобновили работу многофункциональный центр «Мои документы» и полицейский участок. Почти всем жителям выдали новые паспорта.

«Сейчас актуальный вопрос — создание рабочих мест, нужно запускать производства, есть востребованные направления», — написал Пушилин.

На встрече с жителями он пообещал помочь с налаживанием разработки песочного карьера. Также прозвучало предложение рассмотреть вопрос о начале производства гипсокартона и профнастилов.

Вместе с Кириенко они посетили школу, в которой недавно запустили котельную. В музее учебного заведения хранятся экспонаты, собирать которые начали с 90-х годов, а с 2014-го прятали от киевского режима, уничтожавшего исторические документы. В планах сделать экспозицию, посвящённую героям Великой Отечественной войны. Есть уголок с фотографиями героев спецоперации, выпускников школы.

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Вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко политики посетили городскую больницу Волновахского района и вручили медикам награды от президента России Владимира Путина, федерального профильного министерства и региона.

В восстановлении медучреждения помогал Ямало-Ненецкий автономный округ. Она стала центром здоровья, где лечатся около 10 тыс. человек в год.

«Ещё совсем недавно на этом месте были корпуса, разрушенные украинскими боевиками. А теперь это фактически новое медицинское учреждение — огромное спасибо региону-шефу», — отметил Пушилин.

Он добавил, что медики региона часто выезжают на линию боевого соприкосновения для спасения людей. Теперь в дороге их будет защищать комплекс радиоэлектронной борьбы, противоосколочные одеяла, бронешлемы, переданные «Народным фронтом».

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября Кириенко также посетил освобождённый российской армией Угледар. Жители рассказали ему, что ждали прихода ВС РФ и знали, что страна их никогда не оставит. Они поблагодарили за освобождение и попросили передать привет главе государства.

Российские военные освободили Угледар 3 октября. В ходе боёв более 40 бойцов украинской армии сдались в плен. Сейчас в городе идёт разминирование территории и близлежащих районов. В середине октября Пушилин отметил, что пока этот процесс не завершится, начать восстановление города невозможно.