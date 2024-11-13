Севастополь, 13 ноября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Следственный комитет Крыма и Севастополя опубликовал оперативное видео с места подрыва автомобиля на улице Шевченко, в результате которого погиб военный.

Кадр из видео

На кадрах из Telegram-канала ведомства следователи фотографируют с разных ракурсов повреждённое взрывом авто. У машины частично сорвана крыша, серьёзно пострадали двери и салон. Также берутся соскобы с асфальта, собираются и сортируются обнаруженные на месте теракта мелкие детали и элементы, а также части автомобиля.

Криминалисты осматривают потенциальные улики и заполняют протоколы.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября в Севастополе на улице Шевченко взорвалась машина. По информации Telegram-канала «112», мужчине, погибшему в результате инцидента, оторвало ноги. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибший оказался военнослужащим. Он также не исключил, что причиной взрыва могла стать диверсия.

Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения теракта и незаконного оборота взрывчатых веществ. Основной версией рассматривают заказное убийство. По утверждению Telegram-канала Mash, погибший офицер с 2023 года находился в «украинских списках».