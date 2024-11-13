* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Газа, Палестина, 13 ноября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Палестинская группировка «Исламский джихад» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) 13 ноября опубликовала видеообращение гражданина России Александра Труфанова, захваченного в заложники в секторе Газа.

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Он сообщил, что находится в плену целый год в условиях недостатка воды и пищи.

«Я хочу напомнить гражданам Израиля: каждый раз, когда вы что-то едите или пьёте, помните о нас, пленных, что у нас нет такой возможности наслаждаться едой и водой», — процитировал Труфанова портал Ynet.

Также он заявил, что, когда Израиль атакует мирных жителей Газы, страдают также и те, кто находится в плену. Он призвал израильтян сделать всё возможное, чтобы пленные смогли вернуться домой. Россиянин подчеркнул, что очень хочет вернуться на родину.

Как сообщало ИА Регнум, находясь в конце октября в Москве, заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил о готовности освободить Труфанова и гражданина Украины и России Максима Харкина.

Как пояснил Марзук, российское руководство ранее просило освободить четырёх своих граждан и двоих уже освободили, так как они являются гражданскими лицами. Ещё двое — Труфанов и Харкин — служили в израильской армии.

У гражданина России Труфанова есть также израильский паспорт. В плен к палестинцам он попал во время боёв. Марзук сообщил, что его будут обменивать на палестинских пленных в Израиле.

Украинец Харкин также служил в армии Израиля и на момент взятия в плен ХАМАС не имел российского гражданства. Гражданство РФ оформили его родственники, чтобы ускорить его освобождение.