Москва, 13 ноября, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Владельцам летних веранд в Москве разрешили не демонтировать их по окончании сезона, а использовать круглый год, в том числе и зимой. Соответствующее постановление подписал в среду, 13 ноября, мэр города Сергей Собянин.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Этой зимой веранды впервые смогут продолжить работу. При создании комфортных условий для посетителей и предложении соответствующего меню это сделает московские кафе и рестораны более популярными», — отметили в мэрии.

По мнению властей, разрешение не демонтировать веранды позволит владельцам кафе и ресторанов сэкономить на демонтаже и монтаже конструкций.

Владельцы таких веранд будут обязаны обеспечивать их безопасность, очищать их от снега и наледи и убирать прилегающую территорию в радиусе 5 м. Также конструкции не должны препятствовать работе уборочной техники. Отдельно указано, что власти могут принять решение о демонтаже конструкций, если соответствующие требования не будут соблюдаться.

Впервые такую меру поддержки, но без права эксплуатации конструкций реализовали в зимний период 2022–2023 годов. Тогда ею воспользовались владельцы 276 сезонных веранд. А в зимнем сезоне 2023–2024 годов — уже 310.

Как передавало ИА Регнум 1 ноября, Собянин рассказал о системе льгот для предпринимателей, среди которых — возможность арендовать городскую недвижимость по сниженным ставкам. В конечном счёте благодаря данным мерам арендаторы городских помещений сэкономят в этом году порядка 7,8 млрд рублей.