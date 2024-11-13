Красногорск, 13 ноября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв представили делегации из ОАЭ образовательный центр на базе гимназии имени Е. М. Примакова.

Пресс-служба Минпросвещения России Делегации ОАЭ показали центр изучения арабского языка в Подмосковье

Как отметил Сергей Кравцов, Россия сотрудничает с Объединенными Арабскими Эмиратами в разных сферах, включая сферу образования. «У вашей страны есть серьезный опыт, который нам было бы интересно перенимать. Мы считаем важным не только налаживать экономическое взаимодействие, но и создавать условия для образовательных обменов, знакомить детей с культурами наших стран», — отметил он, обращаясь к главе делегациишейхе Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.

Центр, открытый при участии президентов России и ОАЭ, носит имя шейхи Фатимы Бинт Мубарак, матери президента ОАЭ. Он специализируется на преподавании арабского языка и культуры для школьников и педагогов. Сейчас в нем обучаются около 50 детей. Центр предлагает курсы арабского языка и программы по естественным наукам, а также готовит учеников к олимпиадам.

«Два года назад мы открыли в Абу-Даби Русскую школу — филиал гимназии Примакова», — рассказал Андрей Воробьев. Он отметил, что это единственная школа в ОАЭ, которая выдает аттестат российского образца. Сейчас там уже учатся более 350 ребят. «Педагоги центра вместе с коллегами из ОАЭ уже приступили к созданию учебника арабского языка для ребят, которые хотят его изучать у нас, в России», — отметил он.

В Московской области в соответствии с задачами национального проекта «Образование» работают три кластера — гимназия Примакова в Одинцово, Физтех-лицей в Долгопрудном и Технолицей в Истре.