Москва, 13 ноября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Принятый Мосгордумой бюджет столицы на 2025–2027 годы сохранит свою социальную направленность. Так, в документе на 2025 год почти 690 миллиардов рублей предусмотрено на предоставление мер социальной поддержки жителям города: доплаты к пенсиям, оплата жилищно-коммунальных услуг и другое. На сегодняшний день такой поддержкой за счёт бюджета пользуется каждый третий москвич.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новиков

Также документом предусмотрены развитие систем социальной поддержки и образования, повышение доступности и качества медицинской помощи, укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы и поддержка участников СВО.

Социальные расходы составят половину бюджета Москвы в 2025 году. А на здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия будет направлено 2,8 триллиона рублей, с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) — почти 3,3 триллиона рублей.

При этом общий рост расходов социальной направленности с учетом ОМС составляет 13,8%.

Кроме того, минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в месяц. Городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров.

Расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличатся на 8%: в 2025 году будет выделено 1,1 триллиона рублей с учетом средств ОМС. В столице продолжится реализация программы модернизации московского здравоохранения. В ее рамках идет обновление инфраструктуры медицинских учреждений и качественное улучшение всех видов помощи.

На развитие образования в 2025 году направят 649,6 миллиарда рублей. В проекте бюджета предусмотрены средства на реализацию масштабной программы реконструкции столичных школ. Благодаря ей будет сформирована современная образовательная среда, что сделает московское образование еще эффективнее. Сейчас идет модернизация 50 школ. С 2025-го в программу будет входить до 100 зданий ежегодно.