* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 13 ноября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Защита актёра Артура Смольянинова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обжаловала на его заочный арест по делу о фейках в отношении российской армии и возбуждении ненависти либо вражды.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Информация о поданной апелляции появилась на сайте Басманного суда Москвы 11 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смольянинова сроком два месяца. Он будет исчисляться с момента экстрадиции актёра на территорию России либо с момента его задержания в стране.

Покинувший Россию актёр не выплатил долг по кредитам и штрафам, превышающий 160 тыс. рублей. У него остались невыплаченными штраф в размере 30 тыс. рублей за дискредитацию российской армии, 14 штрафов от Госавтоинспекции на 18 тыс. рублей и иные задолженности.

Осенью 2022 года Смольянинов покинул Россию и перебрался в Латвию. Тогда же в отношении него возбудили дело об административном правонарушении за дискредитацию ВС РФ. В январе следующего года актёр заявил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима, а позже заверил, что сможет выступить перед бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ), но только тайно.