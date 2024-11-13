Москва, 13 ноября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Россия столкнётся с дефицитом электроэнергии через 5-10 лет из-за активного развития криптовалют. Об этом 13 ноября заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на конференции Сбера «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры» в Москве.

Алексей Андронов/URA.RU/TASS

Он отметил, что в стране не стоит проблема утилизации электроэнергии, при этом из-за майнинга уже наблюдается её дефицит в отдельных системах Южной Сибири.

«На горизонте 5-10 лет очень серьёзно встанет проблема дефицита электроэнергии. Вопрос: можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентноспособна для майнинга?» — процитировало Орешкина ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября стоимость биткоина превысила $88 тыс., обновив исторический максимум. За сутки цена этой криптовалюты выросла на 7,19%, после чего пошла на спад.

Президент РФ Владимир Путин в июле предупредил, что майнинг криптовалют может спровоцировать дефицит электроэнергии и такое уже было в нескольких регионах России. Этот процесс нельзя оставлять без контроля, подчеркнул он.

8 августа российский лидер подписал закон о легализации майнинга с 1 ноября. Правительство утвердило порядок добычи криптовалюты. Юридическим лицам для этого необходимо регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы. Жители страны также могут заниматься майнингом, но для них действуют ограничения на использование электроэнергии.