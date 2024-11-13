Москва, 13 ноября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация Президента России

В ходе встречи Шахназаров рассказал главе государства о модернизации киностудии. Он отметил, что студия «Мосфильм» является крупнейшей в Европе и мире тоже никому не уступает.

«Единственное, что в Голливуде пять таких студий, а у нас одна. Но она отвечает необходимому уровню, является самой оснащенной. Успешно удалось модернизироваться», — сказал он.

По словам Шахназарова, в некоторых аспектах «Мосфильм» вообще превосходит другие мировые площадки.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября Путин подписал указ о новом составе совета при президенте по культуре и искусству. Шахназаров сохранил должность заместителя председателя, секретарём совета остался помощник главы государства Владимир Мединский.

В сентябре в Москве открылся кинопарк «Москино». Его площадки и декорации позволят снимать более 200 фильмов в год. Решение о строительстве кинопарка принял мэр столицы Сергей Собянин по итогам встречи с кинематографистами в 2019 году. В «Москино» появится культурно-деловой центр с кинозалами, гостиничные комплексы для киносъемочных групп и посетителей, концертная и фестивальная площадки, административно-бытовые корпуса и офисные помещения.