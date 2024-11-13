Киев, 13 ноября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Взрывное устройство сдетонировало у здания отделения полиции в Дарницком районе Киева. Об этом 13 ноября сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вчера в Киеве в Дарницком районе неизвестные совершили подрыв возле забора первого отделения полиции», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По информации источников, инцидент произошёл днём 12 ноября, причём взрыв прогремел через 26 минут после того, как взрывчатку положили под забор. Повреждён фасад здания, никто из сотрудников не пострадал.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года в Шевченковском районном суде Киева прогремели взрывы. Один из обвиняемых взорвал в помещении три гранаты и взял в заложники конвоира, выхватив у него пистолет. Отмечалось, что это был обвиняемый Игорь Гуменюк, который 31 августа 2015 года совершил теракт у здания Верховной рады Украины.