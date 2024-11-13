Москва, 13 ноября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Из загоревшегося общежития в московском районе Выхино-Жулебино спасли 247 человек, сообщил источник ИА Регнум.

МЧС России. Кадр из видео

Пожар произошёл на Ташкентской улице. Огонь вспыхнул на первом этаже здания.

Подробности произошедшего уточняются, сообщили в МЧС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября несколько человек оказались заблокированы в здании ветеринарной академии Скрябина. Они просили о помощи из окон здания. С первого этажа огонь успел распространиться на второй.

8 ноября пожарные ликвидировали возгорание в Российском научном центре хирургии им. академика Б. В. Петровского на юго-западе Москвы. Пожар начался на первом этаже корпуса. Были эвакуированы пять человек. Площадь возгорания составила 20 кв. м.