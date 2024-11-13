Люди оказались заблокированы в горящем общежитии на юго-востоке Москвы
Москва, 13 ноября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. В московском районе Выхино-Жулебино несколько человек оказались заблокированы в здании ветеринарной академии Скрябина на улице Ташкентской. Об этом 13 ноября сообщил источник ИА Регнум.
МЧС России. Кадр из видео
Очаг возгорания находится на первом этаже, к текущему моменту огонь распространился уже на второй этаж. Люди просят о помощи из окон. К настоящему времени известно о 15 эвакуированных.
Как передавало ИА Регнум, 4 ноября на шоссе Энтузиастов в Москве огнеборцы ликвидировали возгорание в цеху по производству масел. Площадь пожара составила 150 кв. м. Людей в помещении не было. В МЧС РФ уточнили, что горело оборудование и личные вещи в двухэтажном производственно-складском здании.